Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1993

К 50-летию Радио Свобода. Год 1993, архив: суд над Светланой Алексиевич, русские в странах Балтии, Борис Хазанов - поездка в Москву, перемирие на Ближнем Востоке, Солженицын на французском телевидении, о религиозной нетерпимости, человек-барометр Евгений Кушев, октябрьские события в Москве.
Выпуски
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10 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1992
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09 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1991
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08 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1990
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07 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1989
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04 июля 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1988
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03 июля 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1987