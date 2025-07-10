Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1993

К 50-летию Радио Свобода. Год 1993, архив: суд над Светланой Алексиевич, русские в странах Балтии, Борис Хазанов - поездка в Москву, перемирие на Ближнем Востоке, Солженицын на французском телевидении, о религиозной нетерпимости, человек-барометр Евгений Кушев, октябрьские события в Москве.