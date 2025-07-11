Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1994

К 50-летию Радио Свобода. 1994, из архива: "Элегия" Александра Кабакова, судьба Иннокентия Смоктуновского, радиоцикл о войне. Десятилетие журнала "Стрелец". Передача "Российский джаз". Александр Солженицын возвращается в Россию. Московские газеты в преддверии Чеченского конфликта.