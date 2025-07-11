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"Свобода" 20 лет назад
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"Свобода" 20 лет назад

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Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1994

Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1994
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Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1994

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К 50-летию Радио Свобода. 1994, из архива: "Элегия" Александра Кабакова, судьба Иннокентия Смоктуновского, радиоцикл о войне. Десятилетие журнала "Стрелец". Передача "Российский джаз". Александр Солженицын возвращается в Россию. Московские газеты в преддверии Чеченского конфликта.

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