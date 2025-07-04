Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1989

50 лет Радио Свобода. Из архивов, 1989: споры о национализме, радиофильм "Невозвращенец", архив самиздата, программа "Бродвей 1775", "Поверх барьеров" Игоря Померанцева. Памяти Вениамина Каверина. Программа "Русская идея". Правила ввоза эмигрантских книг в СССР.
Выпуски
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04 июля 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1988
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03 июля 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1987
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02 июля 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1986
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30 июня 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1985
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27 июня 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1984
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26 июня 2025
Золотой запас "Свободы". Полвека в эфире: год 1983