Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1989

50 лет Радио Свобода. Из архивов, 1989: споры о национализме, радиофильм "Невозвращенец", архив самиздата, программа "Бродвей 1775", "Поверх барьеров" Игоря Померанцева. Памяти Вениамина Каверина. Программа "Русская идея". Правила ввоза эмигрантских книг в СССР.