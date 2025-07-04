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"Свобода" 20 лет назад
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"Свобода" 20 лет назад

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Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1989

Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1989
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Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1989

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50 лет Радио Свобода. Из архивов, 1989: споры о национализме, радиофильм "Невозвращенец", архив самиздата, программа "Бродвей 1775", "Поверх барьеров" Игоря Померанцева. Памяти Вениамина Каверина. Программа "Русская идея". Правила ввоза эмигрантских книг в СССР.

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