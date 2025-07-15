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"Свобода" 20 лет назад
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"Свобода" 20 лет назад

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Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1996

Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1996
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Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1996

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К 50-летию Радио Свобода. 1996, из архива: памяти Иосифа Бродского, олимпиада в Атланте, Михаил Горбачев у микрофона "Свободы". Марио Корти "Неаполь в Петербурге". Памяти Сергея Курехина. Русская кинодвадцатка - "Чапаев". Писатели у микрофона: Игорь Мартынов и Алексей Цветков.

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