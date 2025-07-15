Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1996

К 50-летию Радио Свобода. 1996, из архива: памяти Иосифа Бродского, олимпиада в Атланте, Михаил Горбачев у микрофона "Свободы". Марио Корти "Неаполь в Петербурге". Памяти Сергея Курехина. Русская кинодвадцатка - "Чапаев". Писатели у микрофона: Игорь Мартынов и Алексей Цветков.