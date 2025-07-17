Золотой запа Свободы. Полвека в эфире: год 1998

К 50-летию Радио Свобода. 1998, из архива: о жестокости Ленина, закон о свободе совести, 30-летие Пражской весны. "Довлатов и окрестности". "Косово. Злая кровь". Дело Григория Пасько. Оммаж Юрию Гендлеру. Дефолт в оценке Григория Явлинского. Развод с христианской точки зрения.