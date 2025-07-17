Золотой запа Свободы. Полвека в эфире: год 1998

К 50-летию Радио Свобода. 1998, из архива: о жестокости Ленина, закон о свободе совести, 30-летие Пражской весны. "Довлатов и окрестности". "Косово. Злая кровь". Дело Григория Пасько. Оммаж Юрию Гендлеру. Дефолт в оценке Григория Явлинского. Развод с христианской точки зрения.
Выпуски
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17 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1997
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16 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1996
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15 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1995
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14 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1994
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11 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1993
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10 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1992