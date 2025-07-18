Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1999

К 50-летию Радио Свобода. 1999, из архива: 25-летие "бульдозерной выставки", Борис Ельцин уходит в отставку, умирает Раиса Горбачева, взрывы жилых домов в России, 100-летний юбилей Набокова, 200-летний - Пушкина, музыкальные итоги 20 века, история Уолта Диснея. Скандал вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.