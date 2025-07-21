Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2000

К 50-летию Радио Свобода. 2000-й, из архива: дело Андрея Бабицкого, новый-старый гимн России, итоги 20 века устами "Свободы". Памяти Алика Батчана. Сербия: "После десяти лет страха" - итоги правления Слободана Милошевича. Электронная библиотека Якова Кротова. "Семейный портрет на фоне Венеции".
Выпуски
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21 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1999
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18 июля 2025
Золотой запа Свободы. Полвека в эфире: год 1998
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17 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1997
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16 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1996
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15 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1995
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14 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1994