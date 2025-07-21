Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2000

К 50-летию Радио Свобода. 2000-й, из архива: дело Андрея Бабицкого, новый-старый гимн России, итоги 20 века устами "Свободы". Памяти Алика Батчана. Сербия: "После десяти лет страха" - итоги правления Слободана Милошевича. Электронная библиотека Якова Кротова. "Семейный портрет на фоне Венеции".