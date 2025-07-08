Пентагон: США направляют дополнительные вооружения Киеву

Соединенные Штаты отправляют дополнительные вооружения Украине, заявил в понедельник вечером представитель Пентагона.

"По указанию президента Трампа, министерство обороны направляет дополнительное оборонительное вооружение Украине с целью гарантировать способность украинцев защитить себя в то время, как мы работаем с целью достижения прочного мира и прекращения убийств", - говорится в заявлении Шона Парнелла. Он подчеркнул, что администрация продолжает оценку поставок вооружений по всему миру в контексте их соответствия стратегии "Америка прежде всего". О каких видах вооружений идет речь, не сообщается.

Ранее в понедельник во время встречи с преьмер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональда Трамп объявил о намерении направить Киеву вооружения. "У них должна быть возможность защитить себя", - сказал президент Трамп, отметив, что акцент будет сделан на поставках оборонительных вооружений. Дональд Трамп в очередной раз выразил разочарование российским лидером: "Я совершенно не доволен президентом Путиным".



