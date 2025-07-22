Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2001

К 50-летию Радио Свобода. 2001-й, из архива: памяти Ильи Дадашидзе, Нью-Йорк, 11 сентября - рассказывают очевидцы, Виктор Суворов о своей профессии. Афонская республика глазами Михаила Талалая. 49 минут джаза. Памяти Николая Моршена. Солженицын-путешественник. Поэт Владимир Гандельсман.