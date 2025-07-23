Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2002

К 50-летию Радио Свобода, заключительная передача цикла. 2002, из архива: трагедия на Дубровке, призыв в армию как ежегодная драма. Чечня: поражение журналистики. Экологическая программа Радио Свобода. Концертный зал Свободы. Писатель в студии: Татьяна Толстая. Юбилей Свободы - напутствия ветеранов.