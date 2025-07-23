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"Свобода" 20 лет назад

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Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2002

Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2002
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Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2002

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К 50-летию Радио Свобода, заключительная передача цикла. 2002, из архива: трагедия на Дубровке, призыв в армию как ежегодная драма. Чечня: поражение журналистики. Экологическая программа Радио Свобода. Концертный зал Свободы. Писатель в студии: Татьяна Толстая. Юбилей Свободы - напутствия ветеранов.

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