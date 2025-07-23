Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2002

К 50-летию Радио Свобода, заключительная передача цикла. 2002, из архива: трагедия на Дубровке, призыв в армию как ежегодная драма. Чечня: поражение журналистики. Экологическая программа Радио Свобода. Концертный зал Свободы. Писатель в студии: Татьяна Толстая. Юбилей Свободы - напутствия ветеранов.
Выпуски
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23 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2001
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22 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2000
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21 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1999
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18 июля 2025
Золотой запа Свободы. Полвека в эфире: год 1998
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17 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1997
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16 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1996