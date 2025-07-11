Президент Трамп намерен сделать в понедельник важное заявление о России

"Я думаю, что я сделаю важное заявление о России", - сообщил в четверг в ходе телефонного интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что он "разочарован Россией".

Во время интервью президент Трамп подверг критике Владимира Путина за продолжающиеся российские массированные удары по Украине. По словам президента, он ожидает одобрения Конгрессом законопроекта о санкциях против стран закупающих российские энергоресурсы. "Они примут очень крупный и очень болезненный законопроект, но за президентом останется право решать использовать ли его", - подчеркнул Дональд Трамп.

Президент США также сообщил о достижении важного соглашения со странами НАТО, которые получат право закупать американские вооружения для поставок их украинской армии: "Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО затем будет передавать это оружие и платить за него".