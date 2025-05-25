Из истории ядов и людей. Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма.

Мегаполис Москва как Радио Вавилон: современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Интервью с Сергеем Лебедевым, автором политического триллера "Дебютант". Химическое оружие: от советских разработок до новейших отравлений. Повтор программы от 8 августа 2021 года.