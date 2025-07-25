Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: год 2004

К 60-й годовщине радиостанции. Продолжение исторического цикла. Беслан. Интервью с Далай-ламой. Месть авиадиспетчеру. Что такое "глупость"? Последние выступления Тенгиза Гудавы, Марио Корти и Сергея Юрьенена. Реклама хуже пропаганды, или наоборот?