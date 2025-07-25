Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: год 2004

К 60-й годовщине радиостанции. Продолжение исторического цикла. Беслан. Интервью с Далай-ламой. Месть авиадиспетчеру. Что такое "глупость"? Последние выступления Тенгиза Гудавы, Марио Корти и Сергея Юрьенена. Реклама хуже пропаганды, или наоборот?
Выпуски
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24 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2002
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23 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2001
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22 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2000
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21 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 1999
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18 июля 2025
Золотой запа Свободы. Полвека в эфире: год 1998