Стратегический ущерб

О том, как масштабная атака на "Аэрофлот" оголила уязвимость системы безопасности РФ, говорим в программе "Лицом к событию" с главным редактором расследовательского проекта "Система" Андреем Сошниковым и главой правозащитного проекта "Первый отдел" Дмитрием Заир-Беком.