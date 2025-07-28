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Стратегический ущерб

Стратегический ущерб
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Стратегический ущерб

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О том, как масштабная атака на "Аэрофлот" оголила уязвимость системы безопасности РФ, говорим в программе "Лицом к событию" с главным редактором расследовательского проекта "Система" Андреем Сошниковым и главой правозащитного проекта "Первый отдел" Дмитрием Заир-Беком.

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