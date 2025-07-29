Золотой запас Свободы. Ежегодные итоги эфира: год 2006

Новое десятилетие. К 60-й годовщине радиостанции. Год 2006. Ведущий Иван Толстой. Личное дело: можно ли жить без любви? Открытое письмо русских поэтов Михаилу Ходорковскому. Герой времени: Сергей Довлатов. Беседа с ближайшим другом Мура - Георгия Эфрона. Надо ли возвращаться к юлианскому календарю?
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24 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2002
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23 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2001
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22 июля 2025
Золотой запас Свободы. Полвека в эфире: год 2000