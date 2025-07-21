В Испании найден мертвым бывший сотрудник МВД Украины

В испанском жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, где в феврале 2024 года был убит перешедший на сторону ВСУ российский летчик Максим Кузьминов, найден мертвым Игорь Грушевский – бывший чиновник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на испанское издание El Espanol, Грушевский умер при невыясненных обстоятельствах. Его тело без признаков жизни было обнаружено 29 июня в бассейне жилого комплекса. Хотя на теле не было явных следов насилия, из одного уха шла кровь. Как сообщается, причиной смерти могли стать внезапная остановка сердца или инсульт, однако правоохранительные органы не исключают и возможность убийства.

61-летний Грушевский был бывшим высокопоставленным чиновником Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позже – Национальной полиции.

Смерть Грушевского наступила менее чем через полтора года после убийства в том же комплексе российского летчика Максима Кузьминова, который сбежал в Украину вместе с военным вертолетом Ми-8. Кузьминов был убит в подземном паркинге комплекса.В июне 2024 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщило, что за убийство Кузьминова киллеры получили деньги от российских госслужащих в Вене.