Свобода и полмиллиона. Что будет с российским пилотом-перебежчиком

Российский пилот Максим Кузьминов, который бежал в Украину на военном вертолете и передал его ВСУ, накануне рассказал журналистам о своем поступке. В Киеве он дал большое интервью, в котором признался в любви к Украине и назвал нападение на нее российской армии большой ошибкой. Побег пилота стал результатом полугодовой операции специалистов Главного управления разведки Украины.

Представитель ведомства Андрей Юсов рассказал изданию Настоящее Время подробности операции.

Оригинал материала на сайте Настоящего Времени.



– Полгода готовилась эта операция. Что она из себя представляла? И почему полгода?

– Полгода не готовилась, а реализовывалась. Одновременно проходила разные стадии и этапы. Это сложный процесс, который связан с необходимостью обеспечения безопасности родным пилота и безопасности самого пилота. Реализация этой спецоперации – очень сложный, многоуровневый комплекс различных мероприятий. Такие спецоперации быстро не реализуются. Это успешная спецоперация. Достаточно новый вертолет 2016 года производства "Ми-8" и опытный пилот перешли на сторону Украины. И вертолет, и пилот не угрожают теперь Украине. И Украина получила дополнительную информацию, которая поможет нам защитить наше небо от вражеской авиации. А для России, российского общества, российских военных – это очень важный сигнал. Если ты не хочешь быть убийцей и военным преступником, то у тебя есть выбор.

– Вы сказали, что опытный пилот и техника в хорошем состоянии. Вы когда сказали про его опыт, что имели в виду? У вас есть планы использовать дальше его в своих целях, чтобы он защищал Украину?

– Опытный по часам налета. Это транспортная авиация. В данном случае пилот неударного вертолета и не принимал участия в поражении объектов гражданской инфраструктуры и в военных преступлениях на территории Украины.

– А что касается его будущего?

– Он свободный человек в свободной стране. И есть соответствующий закон, принятый в Украине, который касается людей, в том числе военнослужащих государства-агрессора, которые переходят вместе с техникой, они получают соответствующие гарантии безопасности, в том числе новые документы и вознаграждение. Но нужно четко понимать, что в случае данной операции мотивы пилота точно были немеркантильные. И в первую очередь речь шла не о деньгах, поскольку пилоты и без этого достаточно обеспеченная категория военнослужащих, если мы говорим об армии Российской Федерации.

– А он может стать служащим украинской армии?

– У нас есть подразделения, которые состоят из бывших граждан Российской Федерации и даже действующих граждан Российской Федерации, которые осудили преступную войну путинской России против Украины и сегодня с оружием в руках борются и против путинского режима, за свободу и независимость Украины. Поэтому да, такой сценарий возможен, выбор за самим пилотом.

– А у вас были опасения, что под видом желающего сдаться это могла быть российская операция?



– Безусловно, такие риски при планировании и проведении подобного рода операций учитываются. И весь необходимый комплекс мер по проверке и обеспечению безопасности реализации этой операции был проведен.

– А сейчас вы его проверяете?

Это свободный человек в свободной стране

– Сейчас с ним проходит разного рода общение. Но еще раз подчеркну: это свободный человек в свободной стране. Он общается со своими родными и близкими, он живет нормальной жизнью нормального человека.

– В какой момент вы поняли, что у него серьезные намерения? В какой момент вы ему поверили?

– Были различные ситуации. Некоторые из них четко указывали на то, что это самостоятельное решение. И поверьте, такие механизмы проверки существуют. Они абсолютно гуманны, и в спецслужбах о них известно. Но если мы говорим о том, что родные и близкие пилота находятся в Украине и прибыли в Украину раньше, чем он, то это также важный фактор.

– То есть ровно в тот момент это уже давало большую гарантию?

– Не только это. Мы не будем раскрывать все моменты, поскольку многие из инструментов, которые были применены в ходе этой операции для ее разработки и реализации, будут работать и далее, поскольку это не последние подобные проекты. Подобные спецоперации, я думаю, будут еще.

– Вы сказали о награде. Это, по-моему, полмиллиона долларов. Деньги уже выплачены?

– Будут выплачены в ближайшее время.

– Почему во время этой операции потребовалось убийство двух российских военных, если, как говорит Кузьминов, у них не было при себе никакого оружия?

– У них был выбор, и они его сделали. И если вражеский солдат на территории Украины не подчиняется законным требованиям украинских сил безопасности и обороны, то представляет угрозу жизни мирного населения и украинским военным. Что у них находится на вооружении, вооружены они или нет – прекрасно понятно, что установить возможно это, лишь обезоружив человека: либо он исполняет приказы, либо после ликвидации.

– Если бы они сдались, то могли бы попасть в плен как максимум? Как минимум могли бы быть свободными людьми, как и Кузьминов?

– Безусловно. Но в их случае речь шла о добровольной сдаче в плен. И, как и в случае сотен и тысяч других российских военнопленных, которые находятся в Украине, даже попав и будучи захваченными в плен... Украина – демократическое европейское государство, которое выполняет в полной мере Женевские конвенции, международное гуманитарное право. И есть абсолютно полный доступ и Красного Креста, и международных экспертов, и СМИ к местам пребывания российских военнопленных в Украине.

– "Ми-8", как вы уже сказали, остается в Украине: в хорошем состоянии, 2016 года. Вертолет прибыл на территорию Украины с деталями самолета-истребителя. Насколько сама машина для вас ценна, те запчасти, которые были на нем?

Это хороший качественный вертолет, тем более свежий по году производства. Безусловно, для Украины это важно

– Если говорить о вертолете "Ми-8", это хороший качественный вертолет, тем более свежий по году производства. Безусловно, для Украины это важно. Что касается деталей, то да, это важные материалы для изучения для наших средств противовоздушной противоракетной обороны, для наших воздушных сил это очень полезная информация, которая поможет уничтожать врага над украинским небом.

– Кузьминов – единственный пример подобной операции? Были ли другие попытки?

– Если мы говорим о пилотах, то добровольный переход вместе с техникой – это единственная операция. Но если говорить о наземных силах, то такие примеры уже были.