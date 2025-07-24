Колумбийский университет уплатит штраф ради соглашения с Белым домом

Колумбийский университет достиг соглашения с федеральным правительством, в рамках которого он выплатит штраф в размере 200 миллионов и выполнит несколько требований, предъявленных ему администрацией Дональда Трампа в обмен на возобновление выдачи федеральных грантов и финансирование научных исследований. Об этом было объявлено в среду.

Один из ведущих американских университетов обязался предпринять шаги по противодействию антисемитизму в стенах высшего учебного заведения, контролю за поведением участников протестов в студенческом городке и наказанию нарушителей правил их проведения. В числе крупных уступок университета - согласие создать специальную должность на уровне заместителя президента университета, контролирующего программы научных центров и институтов, занимающихся ближневосточными исследованиями с целью обеспечения сбалансированности подхода к оценке проблем региона. Университет также обязался отказаться от расовых и иных преференций при приеме на учебу, на работу и при продвижении по работе.

В марте администрация Дональда Трампа объявила об отмене 400 миллионов долларов федеральных грантов, обвинив университет, по следам пропалестинских протестов в студенческом городке, в непротиводействии антисемитизму и неспособности защитить студентов-евреев от угроз со стороны протестующих. В отличие от Гарвардского университета, подавшего на администрацию Дональда Трампа в суд, требуя возобновить финансирование, Колумбийский университет решил уступить требованиям федерального правительства. В своем заявлении президент университета Клэр Шипмен подчеркнула, что соглашение "позволяет нам защитить ценности, которые определяют нас, возобновив вжаное партнерство с федеральным правительством в области научных исследований". Министр образования США Линда Макмэн охарактеризовала соглашение как "сейсмический сдвиг в борьбе за привлечение к ответствноости за дискрминацию на почве антисемитизма учреждений, получающих средства американских налогоплательщиков".