В ЕС по-разному оценили договорённости Трампа и фон дер Ляйен

Договорённости о взаимной торговле между ЕС и США, заключённые в ходе прошедшей в воскресенье встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом, вызвали противоречивые реакции среди лидеров и политических деятелей стран ЕС.

Большинство из них заявляет о поддержке договорённостей, несмотря на то, что ЕС пришлось согласиться со многими требованиями американской администрации и при этом не удалось избежать введения импортных пошлин в размере 15%. Ряд политиков, однако, выражают разочарование или прямо критикуют "сделку", называя её капитуляцией перед Трампом.

Осторожную поддержку договорённостям выразили представители крупнейшей экономики ЕС - Германии. Они отметили, что пошлины в 15% всё же ниже, чем 30-процентные пошлины, которыми грозил Трамп в случае отсутствия договорённостей. Эта разница, в частности, критически важна для автомобильной индустрии. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что соглашение позволило избежать "торговой войны".

Премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что поддерживает соглашения, но "без энтузиазма". Подобное мнение высказали и представители Финляндии, Швеции, Италии.

Гораздо более критично высказался о соглашении премьер-министр Франции Франсуа Байру. Он назвал день заключения договорённостей "печальным", отметив, что "союз свободных людей, созданный для защиты общих ценностей и интересов, "смирился с подчинением". Наиболее резкие критические замечания высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - критик руководства ЕС и сторонник политики президента США. "Дональд Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак", - заявил Орбан.

Европейские фондовые рынки отреагировали на сообщения о договорённостях ростом котировок. Упали лишь акции компаний, связанных с производством алкогольных напитков, поскольку вопрос пошлин на их импорт остался пока нерешённым.

Переговоры президента США и главы Еврокомиссии прошли в воскресенье в Шотландии. По их итогам Трамп помимо прочего заявил, что ЕС согласился купить энергоресурсов из США на 750 миллиардов долларов, инвестировать еще 600 миллиардов в экономику Соединённых Штатов, а также закупать в США оружие.

Фон дер Ляйен подтвердила заключение договорённостей, отметив, что они будут детализированы в течение ближайших недель. По её словам, пошлины в 15% коснутся большей части импортируемой продукции, однако по отношению к ряду товаров, в частности агропромышленной продукции, взаимные пошлины будут нулевыми. Глава Еврокомиссии также подтвердила намерение ЕС закупать больше сжиженного газа у США, отметив, что это позволит снизить долю закупок российского СПГ. В целом, по словам фон дер Ляйен, договорённости будут способствовать стабильности и предсказуемости.

1 августа истекает установленный президентом США Дональдом Трампом крайний срок для заключения торговых соглашений. По его истечении по отношению к тем странам или объединениям, которые не придут к соглашению с Вашингтонам, будут введены высокие импортные пошлины. Это касалось и ЕС.