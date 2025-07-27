Трамп заявил, что США и ЕС заключили "сделку" по вопросам торговли

Соединённые Штаты и ЕС заключили крупнейшее соглашение по вопросам торговли. Об этом после переговоров в Шотландии, на севере Великобритании, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в воскресенье заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, импортные пошлины США для ЕС составят 15%, а не 30%, как в случае, если к соглашению бы прийти не удалось.

Трамп также заявил, что ЕС согласился купить энергоресурсов из США на $750 млрд, инвестировать еще $600 млрд в экономику Соединённых Штатов, а также закупать в США оружие.

1 августа истекает установленный президентом США Дональдом Трампом крайний срок для заключения торговых соглашений. По его истечении по отношению к тем странам или объединениям, которые не придут к соглашению с Вашингтонам, будут введены высокие импортные пошлины. Это касается и ЕС.

На встречу с Трампом в его гольф-клуб Тёрнберри на юго-западе Шотландии прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как она, так и Трамп перед началом встречи сказали репортёрам, что надеются на заключение сделки. В то же время, Трамп ранее оценил возможность её достижения как "50 на 50". Фон дер Ляйен в начале встречи с ним дала такую же оценку, отметив, что, в случае достижения соглашения, это будет "самая важная сделка", заключённая когда-либо ЕС и США.

В Шотландию для участия в переговорах прибыли также член Еврокомиссии, ответственный за торговлю, Марош Шевчович и министр торговли США Говард Лютник вместе с представителем по вопросам торговли Джеймисоном Гриром. По словам Лютника, Европа "хочет заключить сделку", но для этого представители ЕС должны предложить президенту США хорошие условия, чтобы он отказался от планов ввести пошлины размером в 30% уже с 1 августа.

Речь может идти о привилегированном доступе товаров из США на европейский рынок. Сам Трамп заявил, что необходима "справедливость", отметив в частности трудности с доступом продукции американской автомобильной промышленности и сельского хозяйства на европейский рынок.

При этом Трамп заявляет, что в любом случае не готов установить для ЕС ставку пошлин ниже, чем 15%.



ЕС ранее подготовил меры в ответ на американские пошлины. Они были заморожены после того, как администрация Трампа, в свою очередь, в апреле заморозила своё решение повысить импортные пошлины для большинства стран мира, чтобы провести с ними переговоры. К настоящему моменту США удалось заключить торговые соглашения только с небольшим числом стран. Ожидается, что в отношении большинства стран с 1 августа решение о повышении пошлин вступит в силу.