Золотой запас Свободы. Голоса и темы XX века на архивных пленках. Русская идея: Сергей Булгаков. Россия вчера, сегодня, завтра
Автор и ведущий Борис Парамонов об отношении Сергея Булгакова к Марксу и марксизму. Эфир 7 января 1990. Владимир Тольц, Петр Вайль и Марио Корти о своем участии в конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы, проходившем в Варшаве. Эфир 17 августа 1995.
