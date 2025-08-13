Ссылки для упрощенного доступа

Суд в Петербурге запретил пять песен группы "Ленинград"

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров

Василеостровский районный суд Петербурга запретил на территории России пять песен группы "Ленинград".

На это обратило внимание издание "Вёрстка", обнаружившее соответствующее решение в картотеке суда. Решение было вынесено еще 8 октября прошлого года.

Речь идёт о песнях "Кандидат", "Нет **йне", "Ч.П.Х.", "Оспа" и "Русский". Ровно год назад жалобу на эти песни в прокуратуру подала член Совета Федерации Маргарита Павлова. После этого тексты песен были направлены на исследование в Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования.

Сотрудники академии пришли к выводу, что в песнях содержатся признаки побуждения "к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних".

"Информацию, представленную в песнях, можно расценивать как содержащую скрытые приемы убеждающего воздействия на сознание, психику несовершеннолетних в целом, которые потенциально могут побуждать их интерес к соответствующей тематике, на этой основе, формировать соответствующие побуждения “попробовать” на практике противозаконные и несущие риск здоровью образцы поведения", – говорится в решении суда. Какая именно информация воздействует на сознание несовершеннолетних, в нём не уточняется.

В итоге суд запретил сами песни, а также 10 страниц на разных сайтах, на которых были размещены их тексты. Решение было вынесено ещё 8 октября прошлого года. Все пять песен доступны сейчас на стриминговых платформах "Яндекс Музыка", Spotify и Apple Music.

