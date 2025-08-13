Суд в Петербурге запретил пять песен группы "Ленинград"

Василеостровский районный суд Петербурга запретил на территории России пять песен группы "Ленинград".

На это обратило внимание издание "Вёрстка", обнаружившее соответствующее решение в картотеке суда. Решение было вынесено еще 8 октября прошлого года.

Речь идёт о песнях "Кандидат", "Нет **йне", "Ч.П.Х.", "Оспа" и "Русский". Ровно год назад жалобу на эти песни в прокуратуру подала член Совета Федерации Маргарита Павлова. После этого тексты песен были направлены на исследование в Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования.

Сотрудники академии пришли к выводу, что в песнях содержатся признаки побуждения "к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних".

"Информацию, представленную в песнях, можно расценивать как содержащую скрытые приемы убеждающего воздействия на сознание, психику несовершеннолетних в целом, которые потенциально могут побуждать их интерес к соответствующей тематике, на этой основе, формировать соответствующие побуждения “попробовать” на практике противозаконные и несущие риск здоровью образцы поведения", – говорится в решении суда. Какая именно информация воздействует на сознание несовершеннолетних, в нём не уточняется.

В итоге суд запретил сами песни, а также 10 страниц на разных сайтах, на которых были размещены их тексты. Решение было вынесено ещё 8 октября прошлого года. Все пять песен доступны сейчас на стриминговых платформах "Яндекс Музыка", Spotify и Apple Music.