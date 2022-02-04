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Цитаты Свободы

"Таланта не осталось". Блогеры обсуждают ссору Шнурова и Собчак

Сергей Шнуров

"Сергею Шнурову не стоило бросать пить", написала Ксения Собчак в Инстаграме после премьеры песни Шнурова "Шмарафон", которая изобилует оскорблениями в адрес телеведущей. В песне лидер "Ленинграда" не только многократно сравнивает Ксению с лошадью, но и намекает, что сына Платона в браке с Максимом Виторганом она родила от другого мужчины.

Ксения Собчак

Серёжа, милый старый хрен, молодость не вернёшь, и со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар ещё можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура - выпей хорошенько! И талант вернётся! Уверена! Конечно ты не Боуи, не Мэнсон, и даже не Лепс. Но черт возьми, ты - Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня ТАЛАНТЛИВО. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках.

Ответил Шнурову в Инстаграме и Максим Виторган.

Постарайся стареть если не красиво, то хоть чуть-чуть с достоинством

Ну ты что, реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа, мой он или не мой? Ну ты серьезно, чувак? Блин, мы с тобой знакомы сколько, двадцать лет или около того, да? Я видел тебя в разных состояниях и ситуациях. Я еще помню времена, когда ты был впереди отряда на боевом коне. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием "Ленинград - лучший корпоратив". [...] Блин, ну ты же был хулиганом нашего поколения, ну ты во что выродился-то вообще? Давай, постарайся как-то стареть если не красиво, то хоть чуть-чуть с достоинством, хулиган на подсосе. Тут мальчик Платон пяти лет из Москвы тебя спрашивает: дядя Шнурик, ну ты дурак, а?

Большая часть комментаторов в этой ссоре неожиданно для себя поддержала Собчак.

Наталья Геворкян

Какая же абсолютно мерзкая гадость сочинение Шнура про Собчак

Илья Жегулев

Шнуров у меня уже давно вызывает недоумение. Не знаю, где его нам подменили, видимо Матильда настоящего Шнура взяла с собой, а нам оставили какую-то чудовищную пародию. Но чтобы прям так... Послушал песню про Собчак и прям совсем неловко право за него. Про ребёнка ещё, он серьёзно?

Вадим Востров

Тот редкий случай, когда Собчак права…

Сергей Пархоменко

Удивительную гадость сделал этот Шнуров. Впрочем, он в последнее время кроме гадостей ничего и не делает. Не может, совершенно очевидно.

Шнуров в последнее время кроме гадостей ничего и не делает

Ровно сегодня мне написал один американский знакомый с вопросом, что я думаю про RTVI, его нового “креативного босса”, и надо ли ему иметь с этим каналом дело. Ну вот я и так знал, что ему ответить, а теперь могу это сделать с еще большей убедительностью и в еще более крепких выражениях.

И еще: Максим Виторган - поразительной доброты, обаяния и деликатности человек. Не теряющий остроумия ни в каких обстоятельствах. Это всегда было хорошо видно, а тут еще раз можно убедиться.

Ксении Собчак хочется в этих обстоятельствах выразить солидарность, хотя я отлично понимаю, что она и без моей, и без всей нашей солидарности оборвет этому Шнуру много чего, что на нем зря болтается.

Муж Ксении Собчак Константин Богомолов тоже не остался в стороне.

По мнению многих комментаторов, Шнуров легко отделался.

Алиса Зюс

Вообще, конечно, Шнуру как-то несказанно повезло, что к нему благосклонно относятся коллеги рокеры и народ из попсы. Потому что самое место ему сейчас на радио Шансон. У него аддикция к специфическому женскому голосу, которым лучше "Кабриолет" исполнять, но это дело вкуса. Другой вопрос, что на радио Шансон за такие наезды, как только что было с Собчак, можно и [в репу] неиллюзорно выхватить. Рэперочки бы тоже за такое пришли разбираться. Так что Шнур прям правильное место нашел - тепленько, кругом старикашки, можно и повыеживаться.

Кирилл Шамсудинов

Вообще, конечно, эпиграмма Шнурова такого содержания, что за нее при феодализьме могли лишить жизни -- я имею в виду ту часть, кто на кого похож. Но там поднимался вопрос о чести, здесь сами видите, какая история.

Божена Рынска

Максим Виторган уже в истории с Богомоловым показал себя, как бретёр и мужик. Надеемся, за ним не заржавеет отгрузить Шнуру в рыло за оскорбление ребёнка и отцовства. Есть проступки, за которые вызывают на дуэль. Тут задета честь и Собчак, и Виторгана. Ждём публичного вызова на дуэль. Или на драку до первой крови. И пусть в рыло Шнура прилетит перчатка, мы с удовольствием этот полет опубликуем в Инстаграм.

Талантливым музыкантом Сергея Шнурова можно больше не считать, пишет бывший генеральный продюсер "Нашего радио" Михаил Козырев:

Сергей Шнуров выпустил отвратительную песню "Шмарафон", где вложил в уста своей подопечной Зои текст, унижающий Ксения Собчак. Смотреть и слушать это "произведение искусства" я его вас не призываю (это запредельное говно, как и всё, что записывает нынче Шнур), но в тексте есть фраза про пятилетнего сына Ксении и моего друга Максим Виторган.
Это скотство.

Чистое, ничем не оправдываемое скотство

Чистое, ничем не оправдываемое скотство.
Макс отреагировал на это правильно, остроумно и достойно (см. его ФБ или Инстаграм).
Ксения в моей защите точно не нуждается, но обозначу, что шлю ей лучи поддержки.
А всех моих друзей, читателей и подписчиков, прошу вспомнить это скотство, когда вы задумаете пригласить Шнура на ваш корпоратив или посетить его концерт.
С талантом там, похоже, всё. Одно говно осталось...

В последнее время Сергей Шнуров увлекся сатирой на злобу дня: в прошедшем месяце он успел высмеять введение паспортов Fan ID для футбольных болельщиков и раскритиковать мэра Петербурга Беглова за плохую уборку улиц.

Денис Яцутко

Что-то "Ленинград" развернулся прям во всю ширь со своей песенной публицистикой: что ни день, то песенка, с кустарным клипом из говна и палок. Оно, в общем, весёленькое, но настолько одноразовое, что даже непонятно, зачем они это вообще делают.

Многие бывшие поклонники Шнурова разочарованы.

Другие комментаторы всегда считали лидера группировки "Ленинград" конъюнктурщиком.

Сергей Медведев

Шнуров был циничным и ловким манипулятором

Удивляют сейчас люди, которые сокрушаются о Шнурове. Типа, был когда-то "настоящий" Шнур, который рвал и зажигал, а сейчас как подменили -- лижет задницу власти, шестерит у Пригожина, исходит говном в соцсетях. А мне кажется, что никакого настоящего никогда и не было -- с самых первых альбомов, которые я слушал еще в прошлом веке чуть не на кассетах (нет, на дисках все же) мне слышалась в этом мате и надрыве чудовищная фальшь: так бывает, когда пятиклассники из хороших семей курят, сплевывают и матерятся, изображая из себя шпану. Было ясно, что все это постановка -- яйца, табак, перегар и щетина -- игра на невзыскательную публику, дешевая сублимация. И офисный люд, стонущий под гнетом звериного российского капитализма, повелся на этот спектакль, рванул галстуки и заорал "давай, Серега, скажи за нас за всех!". А Шнуров был циничным и ловким манипулятором, сделав карьеру на священных для русского человека вещах, водке, мате и дебоше, но в душе оставался гниловатым и трусоватым мажором, так что о чем тут сокрушаться, право, не знаю.

Юрий Лоза

Когда я утверждал, что Сергей Шнуров бездарен и быдловат, что выезжает лишь на эпатаже, хамстве и мате помоечного уровня, теле и радио ведущий Миша Козырев называл меня злобным критиканом, а Шнура – бунтарём и трибуном. Но стоило Сергею в очередной музыкальной поделке пукнуть в сторону козыревских друзей, как Миша тут же переобулся в прыжке и отреагировал – «смотреть и слушать это "произведение искусства" я вас не призываю (это запредельное говно, как и всё, что записывает нынче Шнур), это скотство». То есть практически слово в слово повторил то, что я пытаюсь донести вот уже несколько лет.

Однако самое интересное – по мнению Миши, я так и остался злобным критиканом. Увы, но осмыслить этот логический парадокс мне не удалось...

Музыкант ответил критикам постом, в котором пояснил, что в песне "Шмарафон" попытался отзеркалить приемы Ксении Собчак.

Сергей Шнуров

Пользуясь её же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму

Все выговорились? Успокоились? Теперь минуту внимания, и я объясняю зачем сделал этот клип. Шмарафон. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна - типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полёта. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им всё позволено. И вот, пользуясь её же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Её же оружие, её метод. В гротескном фокусе оказалось её подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры ,Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать «горяченькое». Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что, это правда мерзко. В вашем деликатном ответе, (да, о её деликатности можно написать много песен) я увидел то, что и обычно испускаете, манерное притворство, ну, и куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад.

Часть комментаторов уверена, что скандал раздувается искусственно.

Сергей Шелин

Говорят, Шнур и Собчак сменили темы и теперь друг друга кроют. Вот не верю, что им специально поручают отвлекать пассажиров. Сами они знают свой маневр. С их-то опытом и чутьем. Столько лет на ковре.

Николай Подосокорский

Шнуру и Собчак поручили из АП отвлечь внимание общественности от событий на Украине, а Дане Борисовой и Волочковой в Кремле дали указание отвлекать своей перепалкой внимание от фильма про Навального!

Сергей Федоров

На следующих президентских выборах Ксения Собчак возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты Сергея Шнурова.

В анонимных телеграм-каналах, как обычно, выдвигаются конспирологические версии. Ранее СМИ писали, что клип Шнурова с критикой Беглова был снят по заказу Евгения Пригожина, который, как утверждается, заинтересован в том, чтобы сместить мэра Петербурга - и теперь блогеры пытаются строить теории по поводу того, какое отношение к этому может иметь Ксения Собчак.

paradox_friends

Неудовлетворённый (в силу известных причин) запрос коллективного полусознательного на материализацию «сказки про принцессу» отражается в повышенном общественном интересе к делам и личности Ксении Собчак.

Любой, кто хочет привлечь внимание к своей скромной персоне или сообщить нечто принципиально важное для себя граду и миру, гарантированно добьётся результата, помянув всуе или не всуе младшую дочь первого и единственного мэра Санкт-Петербурга. Но это «солнце» и озаряет, и ослепляет. В его лучах меркнут другие сюжеты и персоны, которые при прочих равных вышли бы на первый план. И которые по какой-то причине не должны стать таковыми. Навальный был не так уж и публицистичен, когда назвал «договорным матчем» участие Собчак, в президентской кампании-2018. Кстати, тогда Шнур вступился за оскорбляемую «светскую львицу», упрекнув её оппонентов в том, что они «заборолись с бабою». Теперь же главный питерский поэт-бунтарь сам повторяет их «подвиг». При том, что у основателя «Ленинграда» сейчас нет никакой потребности в «медийной подзарядке» от Собчак. И они точно не конкуренты в политическом поле.

С учётом той роли, которую Шнур играет в «сносе» Беглова и возможной замене его на Турчака, можно было бы допустить наличие у потенциального пятого губернатора Санкт-Петербурга какого-то непреодолимого конфликта с семьей своего самого харизматичного постсоветского предшественника.
Но стоит ли овчинка выделки? Ведь шнуровский демарш за гранью фола делает Собчак «униженной и оскорбленной», и следовательно – априори правой.

Зато разгоревшийся скандал и взаимные метания богемных стрел в соцсетях сильно отвлекают многомиллионный «(не)мыслящий тростник» от далеко не виртуального кризиса, разгорающегося в связи с делом судьи Янгулбаева.
Перефразируя персонажа «Дня радио», это можно назвать «методом пуговицы».
Когда одну проблему нельзя быстро решить -- нужно раздуть другую
Даром, что конфликт Шнура и Собчак Кремлю «до пуговицы», а происходящее сейчас в Чечне и вокруг неё – совсем нет.

Героиня Татлера

Интересно, вот эта жуткая песня Шнурова про Ксению Собчак, она указывает на то, что у Ксении тоже рамсы с Евгением Пригожиным, или все-таки просто личная неприязнь (до степени озверения)? 🤔
В смысле, считается, что предыдущий песенный хейт-спич против Беглова Шнур записал для услады своего спонсора Евгения Пригожина…

Другие каналы утверждают, что кампанию против Собчак запустил вовсе не Пригожин, а героиня одного из ее репортажей.

А кто-то был бы рад ничего не знать ни о всех перечисленных выше людях, ни о подробностях их склок.

Ольга Каминка

Даже Фб блокирует смертных за любое лишнее слово. Почему представители культуры и шоу-бизнеса считают себя вправе в информационной среде общаться в подобном тоне? Я на рынке и на складе вижу гораздо более человечные и сдержанные коммуникации. Куда смотрят Набиуллина и Мизулина? Милонов?

Объяснить легко. Никто никогда не будет цензурировать звезд, потому что они все едят в одном корыте. Политика - тот же шоу-бизнес, только актеры играют для разных слоев общества. И, что характерно, зрителей не уважают ни те, ни другие.

Во-вторых, я не перестаю удивляться отвратительной особенности человеческого мозга интересоваться жизнью кукол. Понимая, что это - искусственно созданные и поддерживаемые образы для нашей с вами потехи, мы все равно испытываем искренние эмоции. Вот, возмущение, например. Мы - очевидцы спектакля, от которого невозможно оторваться. Первый канал, который невозможно переключить, а выключить не хватает силы воли. Тосичные отношения, в которых мы - жертвы, обожающие своих абьюзеров. Типа, мы сами создали себе кумиров. Голосовали за них рублем и траффиком. Ага, что-то мне это напоминает. Нами манипулируют, но мы не можем выйти из абьюзивных отношений.

Вырастают целые поколения, которые смотрели весь этот условный "Дом-2" и переняли эту манеру общения. Увы, это нейрофизиология. Интересно, может ли нация (ну, да, вот в таком масштабе) избавиться от паразитов мозга, которые в него [гадят] и смеются?

Fantastic Plastic Machine

А можно сделать так, чтобы Шнуров с Бегловым вместе ушли на пенсию? Ходили бы на рыбалку, жарили шашлык, Шнуров бы ему песни пел под гитару, Беглов бы отвечал что-нибудь. А нас бы от этого "искусства" избавили. Пора уже.

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