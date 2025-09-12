"Ненависть непостижима"

Может ли Венгрия и Словакия прожить без российских ресурсов? Где обещанный американский СПГ, который заменит российский газ? Чьи действия помогут прекращению огня в Украине: ЕС или США? Говорим с экспертом в нефтегазовой отрасли Борисом Аронштейном и блогером Марком Фейгиным.
Выпуски
-
12 сентября 2025
Не всё однозначно
-
11 сентября 2025
Власти боятся интернета
-
10 сентября 2025
Случайность или нападение?
-
09 сентября 2025
Донбасс любой ценой?
-
08 сентября 2025
Необучаемый генерал
-
05 сентября 2025
Бесконечная стагнация