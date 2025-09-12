"Ненависть непостижима"

Ссылки для упрощенного доступа

Может ли Венгрия и Словакия прожить без российских ресурсов? Где обещанный американский СПГ, который заменит российский газ? Чьи действия помогут прекращению огня в Украине: ЕС или США? Говорим с экспертом в нефтегазовой отрасли Борисом Аронштейном и блогером Марком Фейгиным.

