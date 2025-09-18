Ссылки для упрощенного доступа

Лицом к событию

Кто ещё верит в успех?

Купянск – главная цель российской армии в осенней военной кампании. Россияне жалуются, что война ухудшила их жизнь. О ходе боевых действий и реакции на них поговорим с главным редактором Новой Газеты Европа Кириллом Мартыновым и военным экспертом Михаилом Притулой.

