Неожиданный единомышленник

Хочет ли Кремль подогреть "дружбу" РФ и США статьёй "духовника Путина" о вкладе Чарли Кирка и как Кремль впечатлял Трампа консервативными ценностями, говорим в программе "Лицом к событию" с историком Николаем Митрохиным и религиоведом Сергеем Чапниным.
