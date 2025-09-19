Неожиданный единомышленник

Хочет ли Кремль подогреть "дружбу" РФ и США статьёй "духовника Путина" о вкладе Чарли Кирка и как Кремль впечатлял Трампа консервативными ценностями, говорим в программе "Лицом к событию" с историком Николаем Митрохиным и религиоведом Сергеем Чапниным.