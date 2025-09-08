Посол ЕС: в здание Кабмина Украины попала ракета "Искандер"

В здание Кабинета министров Украины в центре Киева, которое загорелось в ночь на 7 сентября во время российской воздушной атаки на город, попала ракета "Искандер", боевая часть которой, однако, не взорвалась. Это утверждает посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая 8 сентября вместе с другими дипломатами посетила здание правительства. Она опубликовала фото с места происшествия.

"Баллистическая ракета "Искандер", поразившая кабинет министров, была нацелена прямо туда — в сердце украинского правительства. Нам показали внушительные остатки самой ракеты. И множество осколков от кассетного боеприпаса", - сказала Матернова. "Только благодаря тому, что ракета не сдетонировала полностью, всё здание не превратилось в руины", - утверждает она, не уточняя, откуда у неё информация о типе ракеты.

Матернова упоминает о баллистической ракете, однако другие источники заявляют о другом типе ракет "Искандер" - а именно о крылатой ракете. В МВД Украины "Украинской правде" заявили, что, по предварительным данным, в здание попала именно крылатая ракета "Искандер-К" - это вариант крылатой ракеты "Калибр" для наземного запуска.

Украинское издание Defense Express ранее писало о том, что в здание попала именно крылатая ракета "Искандер-К", но не взорвалась, а лишь вызвала пожар на верхних этажах - загорелось топливо из баков ракеты.

Воздушные силы ВСУ ранее заявляли, что российские военные в ночь на 7 сентября использовали для обстрела Киева крылатые ракеты, запущенные из комплекса "Искандер-К". Баллистические "Искандеры" той ночью использовались для обстрела других городов Украины. В результате ударов всего погибли пять человек, в том числе трое - в Киеве.

Российское Минобороны заявило 7 сентября, что удары наносились по оборонным предприятиям на окраинах Киева, "по другим объектам в пределах города" удары, как утверждает ведомство, не наносились. Ряд провоенных блогеров выдвинули версию о том, что в здание Кабмина попала ракета украинских ПВО.

Удар по зданию Кабмина привлёк повышенное внимание, поскольку стал первым с начала войны прямым ударом по зданию одного из главных органов власти Украины, приведшим к разрушениям.