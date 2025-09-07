В Киеве в после российской атаки случился пожар в здании правительства

Россия минувшей ночью нанесла по Украине массированный воздушный удар, использовав рекордное количество дронов — свыше 800, и более десяти ракет, сообщают украинские военные.
В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, в Печерском районе произошло возгорание в правительственном здании. "В Печерском районе в результате сбития БПЛА произошел пожар в правительственном здании, — сообщил он.
Позже эту информацию подтвердила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она опубликовала фотографию тушения пожара в здании правительства с помощью вертолета.
Украинские СМИ сообщают о густом смоге в Киеве после взрывов. На кадрах виден столб дыма над зданием правительства.
Ударам также подверглись Одесса, Запорожье, Кривой Рог, другие города.
Поврежден мост через Днепр в Кременчуге, в Полтавской области повреждена железная дорога.
Новость дополняется