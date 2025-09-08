Воспитательницу оштрафовали за детскую песню "Отмените войну"

Суд в Уссурийске признал дискредитацией российской армии детскую постановку ко Дню Победы, во время которой исполнялась песня "Милые, добрые взрослые, отмените войну!". Воспитательницу лицея РЖД Дину Анищик, которая участвовала в постановке детской театральной студии, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом пишет "Вёрстка". Издание обнаружило постановление суда в его картотеке.

На фестивале "Страна чудес", как пишет "Вёрстка", дети спели песню, а также показали плакаты с надписью "Нет войне!" на русском, английском и украинском языках. Сотрудники полиции, увидевшие видео выступления, составили протокол о дискредитации армии, посчитав, что Анищик, организовав выступление, "осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Суд решил, что в песне и спектакле присутствовал "призыв прекратить специальную военную операцию", то есть войну в Украине.

Анищик не признала вину, отметив, что текст песни был согласован с организаторами. "Вёрстка" отмечает, что песня "Отмените войну" написана членом Союза писателей России Татьяной Ветровой и нередко исполняется на музыкальных детских конкурсах и выступлениях, посвящённых годовщинам военных конфликтов. Её припев звучит так:

Там, где идёт война, детям негде играть

Там, где идёт война, нельзя цветы собирать

Там, где идёт война, никто на вопрос не ответит:

За что во все времена погибают невинные дети?

Статья о дискредитации армии была внесена в Уголовный кодекс вскоре после начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. По ней, как правило, привлекают к ответственности противников войны, причём не только за высказывания с её прямым осуждением, но и за фразы "Нет войне" или "Миру - мир". Два административных дела по статье о дискредитации влекут уже уголовное преследование.