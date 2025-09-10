Трамп предложил Евросоюзу повысить до 100% пошлины на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп предложил европейским странам ввести высокие импортные пошлины на товары из Китая и Индии с тем, чтобы убедить Пекин и Дели сократить или отказаться от закупок российcких энергоресурсов. По словам президента Трампа, следом США введут аналогичные пошлины.

Как сообщают американские СМИ, предложение Дональда Трампа прозвучало во время телефонного разговора с делегацией Евросоюза, которая сейчас в Вашингтоне обсуждает с высокопоставленными представителями администрации Трампа будущее санкций. Президент Трамп говорил о возможности введения 100-процентных импортных пошлин на товары из двух стран. Источник газеты The Financial Times в Белом доме говорит о том, что президент считает, что "очевидный подход заключается в необходимости введения впечатляющих пошлин и поддержания их до тех пор, пока китайцы не откажутся от покупки нефти".

Во встрече американских и европейских лиц принимала участие премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая призвала участников предпринять решительные меры для того, чтобы лишить Россию ресурсов для ведения войны.

В конце августа президент Трамп повысил наполовину - до 50 процентов - импортные пошлины на товары из Индии за отказ Дели уменьшить закупки российской нефти. Большинство китайских товаров пока облагается 30-процентными пошлинами. Дональд Трамп отложил планировавшийся подъем пошлин до 145 процентов на китайский импорт, продлив торговые переговоры с Китаем.