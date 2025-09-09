Представители ЕС и США обсуждают новые санкции против России

В понедельник делегация европейских официальных лиц и экспертов во главе с представителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном встретилась в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом, торговым представителем Джемиссоном Гриром, сотрудниками Белого дома, Госдепартамента. Темой обсуждений были санкции против России, в том числе пошлины на товары покупателей российской нефти.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник, близкий к переговорам, американские представители подчеркнули готовность президента США Дональда Трампа прибегнуть к решительным действиям с целью добиться прекращения войны, но президент Трамп ожидает от европейцев полной поддержки своих действий. Разговор шел об импортных пошлинах, необходимости коллективного подхода к осуществлению режима санкций, об использовании российских суверенных активов, замороженных в банках западных стран.

Встреча европейских и американских представителей продолжится во вторник.

Ранее в ходе телевизионного интервью министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность, что если Вашингтон и Евросоюз объединят усилия, "введут больше санкций, вторичные пошлины против покупателей российской нефти, то произойдет полный коллапс российской экономики и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров".

Президент Трамп, подтвердивший в воскресенье готовность перейти ко второму этапу санкций против России, сообщил также, что он собирается провести в ближайшие два дня телефонный разговор с Владимиром Путиным.



