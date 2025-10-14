Наехал на автомобилистов

Сколько денег можно собрать с автомобилистов? Почему власть отказывается финансово дискриминировать богатых, но дискриминирует простых граждан? И чем может обернуться приступ жадности у Кремля? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" c экономическим редактором The Bell Денисом Касянчуком.
Выпуски
-
14 октября 2025
Умереть за 10 тысяч?
-
13 октября 2025
500 извинений
-
10 октября 2025
"Кризис эмоций"
-
09 октября 2025
Рабство для врачей?
-
08 октября 2025
Заложники Путина
-
07 октября 2025
"Он нам не нужон"