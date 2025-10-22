Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

Apple Podcasts CastBox Подписаться

Изоляция рунета

Изоляция рунета
Embed
Изоляция рунета

No media source currently available

0:00 0:27:00 0:00
Скачать медиафайл

Как Кремль строит свой "цифровой ГУЛАГ" и не силой, так обманом заставляет граждан пользоваться "национальным мессенджером", и какие есть альтернативы у российских пользователей – обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Олегом Степановым и программистом Кириллом Парубцом.

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG