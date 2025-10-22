Изоляция рунета

Как Кремль строит свой "цифровой ГУЛАГ" и не силой, так обманом заставляет граждан пользоваться "национальным мессенджером", и какие есть альтернативы у российских пользователей – обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политиком Олегом Степановым и программистом Кириллом Парубцом.