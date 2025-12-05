Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

Apple Podcasts CastBox Подписаться

Трамп разочарован Зеленским, a Келлог уверен, что соглашение уже близко

Трамп разочарован Зеленским, a Келлог уверен, что соглашение уже близко
Embed
Трамп разочарован Зеленским, a Келлог уверен, что соглашение уже близко

No media source currently available

0:00 0:27:00 0:00
Скачать медиафайл

О движениях в сторону мира в Украине и гарантиях безопасности для Киева говорим с бывшим российским дипломатом Борисом Бондаревым и политологом Георгием Чижовым.

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG