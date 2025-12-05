Трамп разочарован Зеленским, a Келлог уверен, что соглашение уже близко
О движениях в сторону мира в Украине и гарантиях безопасности для Киева говорим с бывшим российским дипломатом Борисом Бондаревым и политологом Георгием Чижовым.
Выпуски
-
05 декабря 2025
"Освободитель" среди руин
-
04 декабря 2025
Крипторубль
-
03 декабря 2025
Переговоры в тишине
-
02 декабря 2025
Шанс на мир?
-
01 декабря 2025
Россия без связи: блокировка WhatsApp и мобильного интернета
-
28 ноября 2025
Съезд - держитесь правее