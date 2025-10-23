Ссылки для упрощенного доступа

"Время пришло"

"Время пришло"
"Время пришло"

Насколько сокрушительны новые американские санкции для российской экономики? Сможет ли снова Путин манипуляциями и угрозами перетянуть Трампа на свою сторону, и какой ответ Европа приготовит Кремлю? Обсуждаем с американисткой Александрой Филипенко и политическим аналитиком Петаром Таневым.

