Трамп прибыл на мирный саммит в Шарм-эш-Шейхе

Президент США Дональд Трамп прибыл из Израиля в египетский город Шарм-эш-Шейх. Здесь под председательством Трампа и президента Египта Абдух-Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит с участием более 20 мировых лидеров, посвящённый завершению войны в Газе.

В саммите примут участие лидеры Германии, Великобритании, Франции, Турции, ряда европейских, арабских и исламских стран. Россия приглашена не была. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил приглашение, но отклонил его, сославшись на еврейский праздник Симхат Тора. Ожидается, что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас примет участие в саммите.

Мировые лидеры будут обсуждать дальнейшие шаги в рамках мирного плана, предложенного ранее Трампом. Ранее Израиль и группировка ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) при посредничестве США, Катара и Турции договорились о прекращении огня, освобождении заложников, которых ХАМАС удерживал более двух лет, и отводе израильских войск с ряда позиций в Газе.

План Трампа предусматривает, что ХАМАС будет разоружён (в группировке уже заявляют, что этого не будет), что Газа будет управляться временным переходным палестинским правительством, состоящим из аполитичных технократов – при поддержке Международных стабилизационных сил, созданных под эгидой США в сотрудничастве с арабскими и международными партнёрами для немедленного развертывания в секторе. Если же ХАМАС откажется от исполнения сделки, ее все равно воплотят на "свободных от террора территориях", переданных стабилизационным силам израильской армией. Пока ни Израиль, ни ХАМАС не выражали согласия со всеми пунктами мирного плана Трампа.

Несмотря на отсутствие окончательных договорённостей, президент США, выступая в понедельник в израильском Кнессете, выразил уверенность в том, что война не возобновится. "Это не просто конец войны. Это начало великого согласия и прочной гармонии для Израиля и всех народов того, что вскоре станет поистине великолепным регионом", – сказал Трамп. "Долгий и мучительный кошмар наконец закончился".



