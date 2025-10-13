ХАМАС начал освобождать израильских заложников

Группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, начала освобождать израильских заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на Красный Крест сообщила, что переданы первые семь человек.

По данным The Times of Israel, освобождены Омри Миран, Матан Ангрест, Эйтан Мор и Гай Гильбоа-Далал, израильтяне с немецким гражданством братья Гали и Зив Берман и Алон Охель.

Ожидается, что второй этап передачи израильских заложников пройдет в 10:00 по местному времени. Срок для освобождения, установленный соглашением о прекращении огня, истекает 13 октября в полдень.

ХАМАС также должен передать тела погибших заложников – предположительно, их 28.

Ранее в Израиле заявили, что палестинские заключенные, которые должны быть освобождены в обмен на заложников, выйдут на свободу сразу после того, как все заложники окажутся на территории Израиля.

Утром в понедельник в Израиль прибыл президент США Дональд Трамп, мирная инициатива которого легла в основу соглашения об освобождении заложников. Ожидается, что он выступит в Кнессете, а также, вероятно, встретится с семьями заложников. Затем он отправится в египетский города Шарм-эш-Шейх, где пройдет саммит с участием более 20 мировых лидеров, посвящённый завершению войны в Газе.