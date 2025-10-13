Зеленский заявил, что 17 октября встретится с Трампом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу 17 октября встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, которые приводит агентство Reuters, он обсудит с Трампом усиление системы ПВО Украины, а также поставки ей дальнобойного вооружения. Ранее в этом контексте упоминались ракеты "Томагавк". Трамп не исключил их поставок Украине, отметив, что они возможны в случае, если Россия не пойдёт на прекращение огня.

Ранее о возможной встрече сообщил корреспондент газеты Financial Times со ссылкой на источники. Белый дом о встрече пока не сообщал. В последние два дня Зеленский и Трамп дважды говорили по телефону.

Как сказал журналистам в пятницу Зеленский, в разговоре с президентом Трампом он поделился видением того, сколько американских крылатых ракет "Томагавк" Украина хотела бы получить от США, чтобы склонить Россию к миру.

В Москве неоднократно заявляли, что возможные поставки "Томагавков" стали бы опасной эскалацией и серьёзно повредили бы отношениям России и США. Некоторые российские представители намекают на то, что использование "Томагавков" могло бы привести к ядерному ответу со стороны России, поскольку эти крылатые ракеты могут нести ядерное оружие.