Трамп: возможно, я поговорю с Путиным о "Томагавках"

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту самолёта на пути в Израиль, подтвердил, что не исключает поставок Украине крылатых ракет "Томагавк".

При этом он отметил, что вначале намерен обсудить этот вопрос с Россией. "Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу «Томагавков». Хотят ли они, чтобы «Томагавки» летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по‑честному", - сказал Трамп. На уточняющий вопрос он предположил, что мог бы поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. "Возможно, я с ним поговорю. Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им "Томагавки"", - сказал президент США.

При этом Трамп отметил, что поставка "Томагавком" будет "новой ступенью эскалации", и он говорил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Трампа, России следовало бы согласиться на мирное урегулирование, поскольку ей не нужны поставки "Томагавков" Украине. Трамп отметил, что верит, что российский президент пойдёт на мир, а если нет, это для него может "кончиться плохо".

Ранее Владимир Зеленский, который дважды говорил за последние дни с Трампом по телефону, подтвердил, что обсуждались в том числе "Томагавки". В России неоднократно заявляли, что обеспокоены перспективой поставок Украине этих дальнобойных ракет, хотя, по утверждениям Путина, они и не изменят ход войны.



