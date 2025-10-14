ФСБ сообщила о деле против Ходорковского по статье о терроризме

ФСБ России сообщила во вторник о возбуждении нового уголовного дела против бывшего главы компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского.

Дело открыто по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Помимо Ходорковского обвиняемыми по делу названы несколько других известных россиян из числа оппозиционных политиков и общественных деятелей, входящих в числе учредителей и членов признанного нежелательным в стране "Антивоенного комитета России".

В сообщении ФСБ приводятся имена экс-премьера России Михаила Касьянова, галериста Марата Гельмана, общественного деятеля Леонида Гозмана, политиков Владимира Кара-Мурзы, Сергея Алексашенко, Дмитрия

Гудкова, Юрия Пивоварова, экономиста Сергея Гуриева, бизнесменов Бориса Зимина и Евгения Чичваркина, журналиста Евгения Киселева, юриста Елены Лукьяновой, писателя Виктора Шендеровича, шахматиста и общественного деятеля Гарри Каспарова, актёра Артура Смольянинова, политолога Екатерины Шульман и других.

Российская спецслужба утверждает, что целью "Антивоенного комитета" является "насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации".

Одновременно отмечается, что в отношении Михаила Ходорковского также возбуждено дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Ранее против экс-главы ЮКОСа завели дело о "фейках" об армии. МВД объявило его в розыск. В розыске в России находятся и большинство других членов "Антивоенного комитета", упомянутых ФСБ. В их числе Владимир Кара-Мурза, которого летом 2024 года освободили из колонии в рамках масштабного обмена заключенными со странами Запада.

"Антивоенный комитет России" – организация, основанная группой российских общественных деятелей и гражданских активистов 27 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В манифесте группы указано, что её цели – остановить войну и противостоять режиму Владимира Путина, который организация расценивает как диктаторский. Многие члены движения уехали из России после начала войны.

В январе 2024 года российская Генпрокуратура присвоила "Антивоенному комитету" статус так называемой нежелательной организации. Это означает, что его деятельность в России запрещена, а за сотрудничество с ним предусмотрены административная и уголовная ответственность.

В начале октября 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы постановила создать платформу для диалога с российскими демократическими силами, которая, как отмечалось, должна стать форумом для обмена мнениями и "решения вопросов, представляющих взаимный интерес" для ассамблеи и российской оппозиции.



