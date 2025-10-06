Гудков в кабинете Толстого. Блогеры – об оппозиционерах в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) постановила создать платформу для диалога с российскими демократическими силами, которая должна стать форумом для обмена мнениями и "решения вопросов, представляющих взаимный интерес" для ассамблеи и российской оппозиции.

Платформу будет возглавлять председатель ПАСЕ. В ее состав смогут войти политики, активисты, независимые журналисты, ученые, участвующие "в российском сопротивлении режиму Владимира Путина" и "разделяющие ценности Совета Европы". Делегатам запретят использовать государственную символику РФ, но разрешат бело-сине-белый флаг как символ сопротивления.

Владимир Кара-Мурза:

Лучшая гарантия мирной и безопасной Европы — это демократическая Россия

Исторический день в Совете Европы. 80 голосами против 0 (при 4 воздержавшихся) Парламентская ассамблея 1 октября утвердила создание Платформы росийских демократических сил — де-факто российской оппозиционной делегации в ПАСЕ. Теперь и Россия, и Беларусь — единственные европейские страны, находящиеся вне Совета, — получат голос в старейшей и крупнейшей европейской организации. Во время дебатов многие парламентарии подчёркивали, что лучшая гарантия мирной и безопасной Европы — это демократическая Россия. Будем работать вместе, чтобы сделать это реальностью.

Илья Яшин:

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла решение создать платформу для диалога с демократическими силами России. Из текста резолюции следует, что по сути речь идет о формировании в ПАСЕ делегации антивоенных россиян, которая заменит там изгнанных представителей Путина.



Инициатива может принести пользу — хотя не вполне понятны полномочия будущей делегации и механизмы её формирования. Сказано только, что это должны быть люди «высоких моральных качеств».



Думаю, руководство ПАСЕ разъяснит все нюансы, но мне кажется важным не ошибиться с фигурой председателя делегации. Ведь он станет лицом российского сопротивления в этой европейской институции.



И я хочу высказать своё мнение: председателем российской делегации в ПАСЕ должен стать Владимир Кара-Мурза.



Во-первых, ни у кого сегодня в демократической оппозиции нет такого опыта международной работы. Кара-Мурзу принимают на самом высоком уровне по всему миру, его знают и уважают ведущие политики многих стран. Вместе с Немцовым он в своё время добился принятия «Закона Магнитского», который подвёл под санкции множество путинских бандитов. Именно это, судя по всему, стало причиной покушения — дважды в Москве Володю травили боевыми ядами.



Во-вторых, у Кара-Мурзы есть несомненный моральный авторитет. Он с первых дней войны публично выступал против агрессии Кремля. Был арестован, получил 25 лет лагерей, не вылезал из ШИЗО и чудом выжил за решеткой — лишь благодаря историческому обмену. Проявил себя при этом как образцовый политзек: вину не признал, в суде отстаивал свою правоту, в карцере не сломался и даже прошение о помиловании Путину подписать отказался.



В-третьих, Кара-Мурза далёк от разборок внутри оппозиции. Он сотрудничает с Михаилом Ходорковским в Антивоенном Комитете. Он организует протестные марши вместе с Юлией Навальной и со мной. Он дружен со всеми демократическими и антивоенными организациями и ни с кем не конфликтует.



Я убежден, что, если мы хотим получить работоспособную делегацию в ПАСЕ, во главе её должен стать человек содержательный, компетентный и в то же время приемлемый для всех фракций антивоенного движения. Лучшей кандидатуры, чем Владимир Кара-Мурза, сегодня просто нет.

Представителей ФБК в ПАСЕ не пригласили, и Мария Певчих обнаружила, что это не случайное упущение.

В резолюции 2621 (2025) от 1 октября сказано, что Ассамблея учреждает некую «Платформу» для диалога с «российскими демократическими силами». Участие в «Платформе» сулит «российским демократическим силам» немало благ — например, право присутствовать на заседаниях комитетов и подкомитетов ПАСЕ, а также выступать с речами с разрешения соответствующих председателей (это пункт 5).

Они выбирают сами себя

В пункте 6 — ответ на самый интересный вопрос: кто выбирает делегатов «Платформы». Ответ неожиданный — они выбирают сами себя, а финально утверждает их Бюро Парламентской ассамблеи. Вот дословный перевод: «Список потенциальных кандидатов должен быть представлен Председателю Ассамблеи по общему решению организаций российских демократических сил, члены которых соответствуют критериям, изложенным в пункте 8».



То есть некие «российские демократические силы» должны общим решением составить список. (...)

В комплекте с этой резолюцией идёт некий доклад (Doc. 16247 от 11.09.2025) под названием «Russian democratic forces» — он размещён на сайте ПАСЕ в той же ветке, что и резолюция. Автор — спецдокладчик ПАСЕ по России Ээрик-Нийлес Кросс. Согласно пункту 5 резолюции 2621, именно на основании его меморандума будет утверждаться состав делегации «российских демократических сил». И в его докладе мы наконец-то находим заветный список ключевых «российских демократических сил». Это:



- Михаил Ходорковский и Антивоенный комитет

- Гарри Каспаров и “Форум Свободной России”

- Наталья Арно, Владимир Кара-Мурза и Фонд «Свободная Россия»

- Представители народов России и национальные меньшинства (не уточнено, кто именно)



В списке упоминаются ФБК и Алексей Навальный, а также его «смерть» (не убийство). Однако, цитирую: «ФБК также привлек внимание действиями, вызвавшими критику и споры внутри российской оппозиции». "НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОНИ [ФБК/команда Навального] НЕ ПОПАДАЮТ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ “РОССИЙСКИХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ".



Увы и ах.

Леонид Волков по пунктам разъяснил позицию ФБК и неожиданно солидаризировался с давним оппонентом, Максимом Кацем:

1) Чтобы это была «делегация», ее кто-то должен делегировать. В этом аспекте я, как ни странно, согласен с Максимом Кацем: если нет какой-то процедуры выборов, то это группа самоназначившихся людей, которая по определению никого не представляет.

Значение ПАСЕ крайне невелико

2) Увы, значение ПАСЕ крайне невелико. Это такой клуб по интересам для выражения озабоченности, который был для нас важной площадкой, пока Россию не выгнали из Совета Европы — потому что ПАСЕ имела отношение к работе ЕСПЧ и других институций СЕ. В этом смысле некий парадокс: да, Толстого и Слуцкого в ПАСЕ больше нет, но именно поэтому она больше не важна — раньше можно было на этой площадке с ними бороться, противодействовать их вредному воздействию на тот же ЕСПЧ, а теперь там можно только обсуждать резолюции, от которых им ни холодно, ни жарко.



3) Некоторым коллегам, однако, кажется, что ПАСЕ все равно важна. И им захотелось создать и возглавить такую делегацию. Может быть, кто-то считает, что может через слушания в ПАСЕ чего-то добиться. А кому-то очень хочется получить какие-то корочки, формальный статус, возможность что-то написать на визитке.



Это как раз окей, у каждого свой подход к расстановке приоритетов. Мне лично кажется, что жизнь коротка и надо выбирать важное, а регулярные поездки в Страсбург (при всей любви к хрусту французских булок) не проходят по критериям значимости и оптимальности применения ограниченных ресурсов. Это нормально, что у других коллег иная оптика, иная расстановка приоритетов, иная ситуация с ресурсами.



4) Что совершенно не окей, так это методы работы. Мы много раз вежливо говорили, что не имеем ничего против того, чтобы всей этой ПАСЕ-движухой занимались тем, кому она кажется важной. Но нам явно не поверили на слово. Иначе я не могу объяснить появление на свет хамского и подлого «доклада» спецдокладчика Кросса, положенного в основу резолюции ПАСЕ о создании делегации. Этот Кросс (тот самый, который нападения, организованные Леонидом Невзлиным, не осудил, а расследование этих нападений очень ярко осудил — потому что, дескать, расследования вносят раздрай (а нападения, видимо, не вносят)) в своем «докладе» буквально написал, что «российские демократические силы» — это те эмигрантские организации, которые подписали весной 2023 года «берлинскую декларацию» Михаила Ходорковского. А кто не подписал — те не очень российские и не очень демократические.



Генезис этого «доклада» представляется мне очевидным — видимо, опасаясь, что ФБК затребует себе приставной стульчик в ПАСЕ вместе с деколонизаторами и РДК, докладчика мощно «зарядили» создать страховку от этого. Он и отработал, как велено.



5) Однако, свято место пусто не бывает. В политике уж точно. Уже очевидно, что желающих участвовать в работе такой делегации будет больше, чем мест. И в этой связи тем, кто назвался «российскими демократическими силами» придется придумывать какую-то процедуру делегирования — прозрачную, понятную и демократическую.



Так что, возвращаюсь к тому, с чего начал: тут прав Кац! Выборы надо проводить. (...)

Андрей Пивоваров возражает:

Эта делегация заменит путинскую

Удивительно, как это уживается в некоторых вроде не глупых головах. Если нужно заявить, что лидеры оппозиции это ФБК, то это догма и сомнений быть не может. Но если в ПАСЕ собирается коалиция разных организаций, признанная европейцами, и там нет руководящей роли Леонида Волкова - значит, это враги, бесполезные люди, которых никто не выбирал.



При этом речь-то идёт о деле объективно полезном, от которого выиграют многие россияне. Более того, эта делегация заменит путинскую, возвращение которой могло бы случиться в среднесрочной перспективе.



При желании войти в состав этой делегации ФБК не составило бы труда. Для этого всего лишь нужно начать диалог с другими силами, и не мочить всех, кто не смотрит им в рот. Но это, похоже, условие из разряда невозможных)

ФБК ответил и Марат Гельман:

Мне конечно нравится, как лопаются пуканы по поводу решения ПАСЕ о создании платформы российской оппозиции у себя. Хотя очевидно, что это важный для нас, живущих в Европе, день. (...)

В большинстве своем это пуканы ФБК и их сторонников. Их кстати тоже звали, но они посчитали для себя это не важным. (...)

Мне нравится, что кабинет подлеца Толстого займет, например, Дмитрий Гудков

Еще мне нравится, что, например, кабинет подлеца Толстого займет, например, Дмитрий Гудков. Я планирую максимально задействовать будущую платформу для поддержки людей культуры, для решения их проблем.

Для ПАСЕ ключевым условием является отношение к агрессии против Украины. Заметь украинская делегация не голосовала против. И тут важно, что подписание Берлинской декларации есть проявление этой позиции.

Михаил Ходорковский написал разъяснение для тех, кто переживает за кумиров из ФБК, которые "хамят от обиды и растерянности".



ПАСЕ не самая значительная, но важная структура в Европе. Ее главная задача - обращать внимание на проблемы, связанные с правами человека. Это для нас - россиян и ЕСПЧ и вопрос о визах, о культурных и научных связях, о санкциях и их соответствии европейским ценностям, о будущих взаимоотношениях в Европе, об ответственности и о восстановлении разрушенного войной.

Я и мои коллеги считаем важным, чтобы голос антивоенных россиян был слышан и два года мы добивались этого. Со своей стороны мы предложили Берлинскую декларацию, как подтверждение того, что разделяем европейские ценности. Декларация была принята в этом качестве и открыта для подписания.

Все значимые антивоенные политические силы приглашались для участия в этих сложных переговорах и многие согласились. Некоторые, в том числе ФБК, последовательно отказывались.

Сейчас первый этап завершен - участники ПАСЕ согласились с нашим предложением, но выдвинули собственные требования к будущим участникам диалога. А российские организации - участники направили свои списки кандидатур на первый год работы (потом предусмотрена ротация).

То, что сделано, это не парламент и не исполнительная власть - это платформа для диалога и поиска компромиссов, которые потом будут предлагаться обществу и власти. Но это важный, стартовый элемент.

Даже сегодня к работе приглашаются все значимые силы, но это уже созданный "клуб" и его правила определялись в ходе двухлетней работы. Все игроки могли принять в ней участие. Правила - плод сложных компромиссов и вновь пришедшие тоже должны будут им соответствовать.

А теперь личное: те заметные люди, бездоказательно обвиняющие окружающих в коррупции и прочих неблаговидных поступках или подбивающие на такие обвинения своих сотрудников, действуют на основании своего собственного неблаговидного опыта.

Появление оппозиционеров в ПАСЕ далеко не у всех блогеров вызвало энтузиазм.

Александр Подрабинек назвал свою заметку "Демократы второй свежести":

Сбежать из страны, чтобы потом представительствовать от ее имени – по меньшей мере странно

Я посмотрел фото из Страсбурга с предполагаемыми членами делегации, и мне стало сначала смешно, а потом грустно. Что же это будет за демократическая делегация, в которую входит бывший полковник КГБ Гудков, коммунистка и бывшая член МГК КПРФ Лукьянова, бывший чиновник путинского правительства Милов, сбежавшие от своих избирателей депутаты? Демократы второй свежести! Все они, за исключением Владимира Кара-Мурзы, благополучные политические беженцы, променявшие рискованную жизнь в России на безопасное пребывание на Западе. Понятное дело, никто не обязан рисковать, живите в свое удовольствие. Но сбежать из страны, чтобы потом представительствовать от ее имени – по меньшей мере странно. Надеюсь, при формировании делегации будет проведена процедура люстрации. Начинать надо с самих себя.

Катя Марголис изучила биографии некоторых членов делегации и пришла к такому выводу:

Лично мне эта ползучая гибридная информационная война хор.ру кажется не меньшей опасностью; чем активная пропутинская пропаганда, потому что она носит гораздо более цивилизованные одежки, гораздо менее различима и поэтому куда более опасна в самой долгой перспективе.

Именно она вступит в игру на новом этапе — после Путина, когда миру снова нужно будет подавать империю с человеческим лицом, слегка подгримировав этого зомби и ничего не меняя по сути. Этот процесс уже идет. (...)

Ну что ж, в добрый путь, дорогие европейские партнеры . Успехов в размораживании и потреблении этого многократно использованного мертвеца глубокой заморозки под названием "демократическая империя".

Александр Хоц:

"Вот они расселись по местам.. Узнаю я их по голосам."

Российская "оппозиция" в ПАСЕ уже примеривает кресла, - Яшин только что выдвинул Кара-Мурзу в председатели этой компашки. А Кара-Мурза (видимо) возьмёт Яшина в заместители.

Не хочу никого "хейтить" и не имею ничего против, - каждый развлекается как может.

Чем займётся эта "оппозиция", чего будет добиваться от Европы с помощью речей - ещё неясно самим участникам (они пока в творческом поиске). Но уже понятно, чем они НЕ будут заниматься - и это самое важное. Об этом рассказал Геннадий Гудков (спасибо ему за честность).

Ещё один театр для "резолюций"

Отвечая клеветникам, он написал: "Миф третий. Участники платформы якобы «топят» за принудительный развал России, которое является чуть ли не главным условием ее существования. Это просто вранье, которое ничем не аргументируется, кроме как желанием просто наврать до кучи"

В переводе это означает: новая структура "оппозиции" категорически не станет заниматься деколонизацией российской империи (в просторечии - "развалом"). А также не готова помогать победе Украины и коллективного Запада над империей, потому что неизбежным следствием победы будет имперский развал.

Кара-Мурза уже сто раз повторил, "как историк", что с россией всё будет хорошо и её ждёт прекрасная судьба..

Тогда вопрос: зачем нужна такая "оппозиция" и что кроме бреда о ПРБ она будет производить? Ещё один театр для "резолюций".

Не зря ФБК открестилась от участия в этом проекте, потому что "наглые конкуренты" хотят оседлать любимую (окученную) тему ФБК - сказки о прекрасной россии будущего.

Само присутствие в ПАСЕ необходимо для наведения мостов россии с Европой. Но что это за мосты с россией, не прошедшей через поражение и деколонизацию - легко себе представить..

Рад буду ошибиться и сразу попрошу прощения за скепсис, как только эта "оппозиция" начнёт "топить" с европейских трибун за вооружение Украины и отправку "Томагавков". Но глядя на этого "коллективного яшина", который горевал, что не может бегать с триколором по Берлину, - ошибиться в прогнозе трудно..

Для отделения реальной оппозиции от имитаторов пора вместо вопроса "чей Крым?" спрашивать: "Вы за поставки Украине "Томагавков" или против?" Любой, кто не проходит этот тест, не может называться оппозицией, потому что без поражения империи никакие перемены невозможны.