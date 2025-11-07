1 ч. Судьбы Сибири. Вед. Ю. Михайлов. Эфир 24 января 1988. 2 ч. Московские театральные дни в Мюнхене. Вед. С. Юрьенен. Эфир 4 февраля 1988.
Самое интересное из нашего общего прошлого. Незавершенная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Иван Толстой выбирает из нашего эфира по-прежнему актуальное и оказавшееся вечным.
Выпуски
-
07 ноября 2025
Лучшие передачи из архива станции
-
06 ноября 2025
Лучшие передачи из архива станции
-
05 ноября 2025
Лучшие передачи из архива станции
-
-
-