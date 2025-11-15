Трамп дал Зеленскому неделю, Путин выбирает войну, санкции бьют по российской нефтянке
Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+
Выпуски
-
-
08 ноября 2025
Покровск, санкции и ядерное оружие
-
-
25 октября 2025
Как гибнут российские добровольцы | Запрещено к показу
-
18 октября 2025
После Газы — Украина? | Что делать, если донатил ФБК?
-