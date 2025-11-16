Ссылки для упрощенного доступа

Ликбез по терроризму. Удавалось ли терроризму когда-либо добиться своих целей?

Книга историка Олега Будницкого посвящена истории, развитию и идеологии терроризма. Зачем они убивают? Есть ли у терроризма родина? Идейные корни? Историческое развитие? Можно ли предсказать и предотвратить терроризм? Обо всем этом в книге "Терроризм в Российской империи. Краткий курс".

