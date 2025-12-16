Мариупольский Драмтеатр, в котором погибли сотни мирных жителей, возобновляет работу; проект гарантий безопасности для Украины; Комиссия по выплате репараций Украине; Белоусов: Россия заняла Купянск; интервью Беляцкого; DW - нежелательная организация; BBC отклонила иск Трампа; 5 симфония Бетховена
Выпуски
-
16 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
15 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
12 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
11 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
10 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
09 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"