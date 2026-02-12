"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Украине выделены 38 млрд на военную помощь в 2026 году; Конференция по безопасности в Мюнхене; Atlantic об отношении Зеленского к переговорам о мире; спецслужбы РФ заставляют родственников пленных регистрировать Starlink; Центробанк РФ понизил ставку; туристы застряли на Кубе; умер Рой Медведев .