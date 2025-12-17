"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Одесса без света; Северск под угрозой захвата; Белоусов об "угрозе НАТО"; Саммит ЕС по финансированию Украины; Стармер: Абрамович должен передать Украине деньги за "Челси"; конфискация жилья в Мариуполе; бегство российских вкладчиков с рынка РФ; Кунис уехал из России; гибель режиссера Боба Райнера
