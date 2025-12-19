Убийство генерала из Генштаба в Москве; переговоры в Майами; военные "успехи" России в Украине; Путин обещает решить проблему водоснабжения Донбасса; Армения импортирует бензин из Азербайджана; первый в истории парализованный человек в космосе; 100 лет со дня рождения Ольги Аросевой
Выпуски
-
19 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
18 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
17 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
16 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
15 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
12 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"