Удары по Украине; ход переговоров об окончании войны; судьба угнанных в РФ жителей Сумской области; расследование убийства генерала Сарварова; утвержден приговор Алексею Горинову; митинг памяти Кобилджона Алиева; Нетаньяху о комиссии по 7 октября; спецпредставитель Трампа по Гренландии; умер Крис Ри
Выпуски
22 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
19 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
18 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
17 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
16 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
15 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"