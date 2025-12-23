"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Убийство полицейских в Москве; Зеленский обнародовал мирный план; Роман Анин лишен гражданства РФ; задержан бывший глава СГБ Грузии; Совбез ООН обсудил отношения Венесуэлы и США; как отмечают Рождество в американской деревне; "Щедрик" на развалинах разрушенной Россией украинской ТЭЦ